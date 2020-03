Cagliari: subito in campo per un nuovo allenamento

Sono passate meno di ventiquattro ore dal match contro la Roma ma i rossoblù sono già scesi in campo ad Asseminello. Una sessione particolare visto l’esonero di Rolando Maran (aspettiamo il comunicato ufficiale) a seguito del nuovo risultato negativo dei rossoblù.

L’allenamento odierno si divide in due gruppi: lavoro defaticante per i giocatori che sono scesi in campo, mentre per gli altri attivazione e lavori neuromuscolari con la palla. Chiude la giornata la partitella in campo ridotto.

Situazione infermeria: terapie per Faragò, lavoro personalizzato per Ceppitelli.