Cagliari. Primo decesso di coronavirus in Sardegna

L’uomo si era sentito male al rientro da una fiera a Rimini. Da rilevare che le sue condizioni sono sempre state gravi, ma sono peggiorate negli ultimi tre giorni. Fin dal giorno del ricovero, è sempre stato in coma farmacologico e le sue condizioni non sono mai migliorate.

Primo decesso coronavirus

Stamattina l’ospedale ha annunciato la tragica notizia ai familiari particolarmente distrutti dal dolore, soprattutto per non avere mai potuto vedere il loro congiunto. L’imprenditore, per via della sua attività, era molto noto a Cagliari. Il suo decesso ha destato infinita commozione in città.