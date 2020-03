Cagliari, nuovo allenamento ad Asseminello: Rafael e Cacciatore in gruppo

Nuova giornata, nuova seduta di allenamento per la squadra di Zenga in vista del match di mercoledì contro il Verona, recupero della 25esima giornata di Serie A.

I rossoblù, infatti, non scenderanno in campo nel weekend perché si recupereranno i match della 26esima giornata non disputati.

Nell’allenamento odierno il focus è incentrato sul lavoro tattico, differente a seconda dei reparti: offensivo per i centrocampisti ed attaccanti, mentre difensivo per la retroguardia. La squadra poi ha provato delle soluzioni offensive e su palla inattiva. Si chiude con una partitella a campo ridotto.

Situazione in infermeria: riposo precauzionale per Simeone. Lavoro personalizzato per Ceppitelli, mentre continuano le terapie per Faragò. Sono ritornati regolarmente in gruppo Cacciatore e Rafael.

Domani mattina nuova seduta di allenamento.