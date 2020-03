Cagliari. Nuova pubblicazione “Esordio d’Autore”: rinviato l’incontro con Claudia Caredda

Siamo spiacenti ma ci troviamo a dover rinviare il sesto incontro, previsto per venerdì 6 marzo, del ciclo di appuntamenti mensili della Biblioteca Metropolitana di Cagliari, intitolato ‘Esordio d’autore – Rassegna di Scrittori Emergenti’.

La nuova data dell’incontro con l’autrice Claudia Caredda è in via di definizione.

Per saperne di più ecco il link: https://www.bibliotecamonteclaro.it/2020/03/03/esordio-dautore-annullato-lincontro-con-claudia-caredda/