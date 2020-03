Non sarà dunque possibile recarsi personalmente ai Centri per l’impiego ma si potrà comunque mandare una mail o telefonare per avere consulenza, aiuto e informazioni.

I CPI rimarranno chiusi al pubblico fino a nuove comunicazioni. Tutte le info di contatto dei Centri per l’impiego si possono trovare nel portale Sardegna Lavoro.