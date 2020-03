Cagliari: il 7 marzo torna in acqua “Vento di Sardegna” del velista Andrea Mura

Un nuovo progetto, tante nuove sfide per tornare a primeggiare nelle più importanti regate oceaniche in solitario, rilancio del vessillo dei 4 Mori, promozione dell’Isola in giro per il mondo e festeggiamenti per i 35 anni di attività della storica veleria “Andrea Mura Sail Design”.

A due anni dall’ultima regata, sabato 7 marzo alle ore 10:00, al Terminal del Gruppo Grendi – Porto Industriale di Cagliari, torna in acqua “Vento di Sardegna”.

Il nuovo varo della barca, portata alla ribalta internazionale dal velista cagliaritano Andrea Mura, era molto atteso e arriva dopo la “Medaglia d’Oro al Valore Atletico” assegnata dal CONI allo skipper nel 2018 e ritirata qualche mese fa, per aver vinto due volte la Ostar, leggendaria regata oceanica in solitario.