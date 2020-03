Cagliari: disposizione nei centri d’arte in merito al COVID-19

In ottemperanza al decreto diramato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono pertanto cancellati anche tutti gli spettacoli in programma fino al 3 aprile nell’ambito della stagione di prosa TeatrExma, curata dal Teatro dallarmadio.

Rimangono invece regolarmente aperte al pubblico le mostre Made in New York. Keith Haring (Subway drawings) Paolo Buggiani e la vera origine della Street Art, Effetto farfalla. Al Ghetto 30 artisti per l’emergenza clima e ambiente e On Paper – Tempo e luoghi. Da Francisco Goya a Nino Dore.