Cagliari: chiusura di un locale per mancata inosservanza dei decreti anti-COVID

In tale ambito nelle giornate del 10, 11 e 12 marzo sono stati controllati numerosissimi esercizi pubblici e attività commerciali da parte del personale della squadra amministrativa della Questura.

Per quanto riguarda le irregolarità si segnala un circolo privato, in zona Is Mirrionis, che è risultato aperto e con all’interno un elevato numero di persone intente a giocare ad alcune videolottery.

All’esito dei controlli sono stati sequestrati due apparecchi irregolari, per i quali sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di € 22.000, e soprattutto il presidente del circolo è stato deferito all’A.G. competente ai sensi dell’art.650 C.P. per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previsto dal D.L. 9 marzo 2020 nr.14.

Seguirà una segnalazione alla Prefettura per la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.