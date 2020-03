Cagliari. Annullata la proiezione del documentario “Paolina era la madre di Giulia”

*In osservanza del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di mercoledì 4 marzo, sulle misure di contenimento del COVID-19 , è annullata la proiezione del documentario “Paolina era la madre di Giulia“, di Clara Murtas, prevista per oggi (giovedì 5 marzo) a Cagliari al Polo Bibliotecario F35 per il progetto BIXInAU.

Sono , inoltre, sospese, tutte le attività del progetto fino al 15 marzo.

Paolina Era la Madre di Giulia