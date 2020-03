Cagliari, allenamento a casa per i rossoblù. Olsen torna in Svezia

In questi momenti di incertezza per il mondo e per il calcio, la società rossoblù continua a seguire i propri giocatori tramite videoconferenza. Allenamento da casa, dunque, mentre Olsen segue tutto dalla sua Svezia.

L’emergenza Coronavirus ha scompaginato la quotidianità di tutti, di conseguenza il mister Zenga è costretto a seguire gli allenamenti dei propri giocatori tramite video. Il Corriere dello Sport, infatti, riporta come la seduta sia suddivisa a gruppi composti da quattro elementi.

Allenamento personalizzato per Paolo Faragò e Luca Ceppitelli, così come per i portieri.

Nel mentre Robin Olsen segue tutto dalla Svezia. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, il portiere svedese aveva pubblicato delle Instagram Stories con un sfondo poco tipico della Sardegna. Il giocatore ha lasciato il capoluogo al termine della quarantena non obbligatoria data dalla società.