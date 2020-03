Blocco Tirrenia. FdI: “come arriveranno le merci in Sardegna e Sicilia?”

“È di poche ore fa la notizia del blocco totale della navi, con decorrenza immediata, delle corse programmate dalla Tirrenia su tutte le linee relative alla Sardegna, Sicilia e le Tremiti. Decisione, questa, che sarebbe determinata dal sequestro dei conti correnti della medesima Società disposto dai Commissari. Poiché, in piena emergenza Covid19, tale provvedimento rischia di impedire il necessario approvvigionamento delle merci nei territori interessati e creerebbe ulteriori disagi sia dal punto di vista sociale che economico, insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato, Carolina Varchi e Mauro Rotelli, abbiamo deciso di presentare immediatamente un’interrogazione al Governo al fine di garantire il ripristino immediato delle rotte e scongiurare ulteriori disagi in piena emergenza coronavirus. Già da tempo – spiega il Deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda – avevamo chiesto interventi sul settore dei trasporti marittimi ma, come al solito, il Ministro De Micheli e il Governo non ci hanno mai fornito risposte soddisfacenti, solo inutili trafile burocratiche”, è quanto dichiara in una nota Salvatore Deidda, Deputato di FdI