Avviso al pubblico relativo ai servizi all’utenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari.

In considerazione dell’evoluzione delle problematiche legate al diffondersi del virus COVID – 19 (Coronavirus) e a seguito delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti, questo Ispettorato del lavoro, a partire dal 9 marzo 2020, limiterà le attività che comportano uno stretto contatto con il pubblico.

Sino alla cessazione delle attuali esigenze, nei rapporti con l’utenza saranno privilegiate le comunicazioni telematiche, postali e telefoniche.

Pertanto, si invitano i gentili utenti a contattare l’Ufficio tramite i seguenti canali

istituzionali:

 PEC: ITL.Sassari@pec.ispettorato.gov.it;

 POSTA ELETTRONICA: ITL.Sassari@ispettorato.gov.it;

 POSTA ORDINARIA: Ispettorato territoriale del lavoro, via Lelio Basso, 16 – 07100

Sassari

 TELEFONO (Centralino): 07956171 dalle ore 09:15 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì.

Le richieste d’intervento e tutte le istanze relative ad ogni provvedimento, possono essere presentate in modalità telematica, allegando un documento d’identità e servendosi dell’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro al link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-eservizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx.

Sarà cura dell’Ufficio, ove necessario, ricontattare il richiedente ai recapiti indicati nell’istanza. Per la dichiarazione di dimissioni volontarie, non è necessario recarsi presso i nostri uffici, ma è possibile attivare l’apposita procedura on line dal portale “Servizi lavoro”, al

link https://servizi.lavoro.gov.it.

Tali misure vengono adottate a scopo meramente precauzionale, al solo fine di evitare eccessiva aggregazione, restando in ogni caso possibile, ove strettamente necessario (ad esempio, convalida dimissioni) richiedere un appuntamento al n. 07956171.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

(Massimiliano Mura)