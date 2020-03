Ats Sardegna: ecco le modalità con cui effettuare le donazioni per l’emergenza Covid-19

In relazione alle offerte di donazione appare utile precisare le modalità finora possibili e alle quali si chiede di attenersi allo scopo di rendere efficace l’atto di liberalità che viene disposto in un momento così difficile.

Modalità n. 1: versamento autonomo su c/c bancario intestato a Azienda Tutela Salute Sardegna – Via Enrico Costa, 07100, Sassari con IBAN IT88B0101517203000070727420

Modalità n. 2: Donazioni di materiali non soggetti a inventariazione (esempio: mascherine, tute, guanti e altri dispositivi di protezione individuale) attraverso comunicazioni anche via email alla Direzione ASSL / Direzione Sanitaria dell’Ospedale cui si intende effettuare la donazione (indirizzo di riferimento: sc.acquistiservizisanitari@atssardegna.it. Queste Direzioni confermeranno l’accettazione via email

indicando il luogo di consegna.

Modalità n. 3: Donazioni di apparecchiature, strumentazioni o più in generale beni oggetto di inventariazione (esempio: ventilatori polmonari, monitor multiparametrici, arredi sanitari etc.). in questo caso va inoltrata proposta scritta e, ovviamente firmata, indirizzata al Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna giorgiocarlo.steri@atssardegna.it.

Prima di effettuare la donazione dovrà pervenire accettazione scritta da parte della Direzione Generale ATS anche perché dell’oggetto della donazione verrà effettuata preventiva valutazione di congruità tecnica.