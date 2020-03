ASSL Lanusei – Baunei-Triei: avviso per incarico provvisorio di Assistenza Primaria

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda al seguente indirizzo: ASSL Lanusei via Piscinas 5 oppure inviarla per posta elettronica all’indirizzo PEC: cureprimarie@pec.asllanusei.it entro E NON OLTRE il 27/03/2020 ore 12:00.

La modulistica è scaricabile dal sito www.atssardegna.it (sezione Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse dell’Albo pretorio) e dal sito www.asllanusei.it (sezioni Notizie e Ultime notizie della homepage).

L’incarico provvisorio non potrà essere di durata superiore ai 6 mesi e cesserà comunque al momento del conferimento di incarico definitivo di titolarità.

L’incarico sarà affidato – ai sensi dell’A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 secondo l’ordine di Graduatoria Aziendale di riferimento – con priorità ai medici iscritti in Graduatoria Regionale Definitiva 2019 residenti nell’ambito della ASSL di Lanusei.