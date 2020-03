ASPAL: attivato il numero verde per info sulle aperture dei CPI

Per ora tutti gli uffici della Sardegna sono chiusi fino a martedì compreso, così come disposto dalla Regione per tutti i suoi uffici.

Intanto nei CPI si sta intervenendo per adeguare i locali e per cercare di garantire una maggiore sicurezza per tutti attraverso una riorganizzazione del lavoro che offra quanti più servizi possibili a distanza, tramite mail e telefono.