Arborea. Il pesce fresco di Nieddittas ogni giorno a casa

In questo momento di difficoltà e di ridotta mobilità per le persone, Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, ha deciso di istituire il servizio di consegna a domicilio per tutta la Sardegna dalla rivendita di Arborea.

La spesa si fa in modo sporadico e c’è più difficoltà a reperire pesce fresco. Con “Nieddittas a domicilio” c’è ora la possibilità di avere ogni giorno a casa le eccel- lenze dell’azienda per un’alimentazione sana e ricca di prodotti con maggiori bene- fici per la salute.

Con questo servizio Nieddittas vuole mettersi al servizio della comunità locale offrendo un aiuto concreto a tutte le persone che desiderano continuare a gustare il pesce fresco. L’azienda crea così un circolo virtuoso che permette di gustare piat- ti sani e di qualità in un momento di particolare difficoltà per le famiglie.

I prodotti ittici disponibili per gli ordini, oltre alle rinomate cozze e vongole Nieddit- tas, alle orate da allevamento sostenibile, sono altri molluschi e tutto il pescato fre- sco locale che ogni giorno offre il Golfo di Oristano: anguille, cefali, saraghi, spigo- le, dentici, gamberi rosa-rossi-viola, scorfani, triglie, ombrine, mormore, pagelli, na- selli, occhiverdi, polpi, seppie e sogliole.

Il servizio è attivo per tutto il territorio regionale, con consegne a domicilio dal mar- tedì al sabato. Informazioni e ordini sono disponibili tutti i giorni, domenica e lunedì compresi, dalle 9:00 alle 13:00 ai numeri 0783.800.496 e 348.382.8862.

++++

La storia di Nieddittas inizia nel 1967, quando nove pescatori si riunirono per dare vita alla CPA Cooperativa Pescatori Arborea, valorizzare le cozze e il pescato offerti dal mare e creare tante opportunità per i collaboratori che, nel tempo, hanno affiancato i soci fondatori. In oltre 50 anni di vita la piccola cooperativa è diventata una delle aziende più importanti d’Italia nel proprio set- tore, capace di proporre al mercato un prodotto di alta qualità, certificato per tutta la filiera e di- stribuito in tutta Italia.