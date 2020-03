Appello al Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas: richiesta interventi di emergenza per lo Spettacolo dal vivo

Proprio per questo motivo questo settore è oggetto di particolare attenzione da parte dei governi nazionali di tutta l’Europa, Italia e Germania in prima linea, che ad esso dedicano provvedimenti straordinari tendenti a salvaguardare il futuro di una componente fondamentale per la qualità della vita di tutti i cittadini.

Siamo certi che la Regione Sardegna non vorrà essere da meno e farà nelle prossime settimane, o mesi, quanto sarà necessario per sostenere la futura ripresa, attivando anche per il nostro comparto, alla pari di ogni altro strategicamente rilevante, l’indispensabile tavolo di consultazione, con un coinvolgimento diretto delle rappresentanze dello spettacolo dal vivo, per valutare gli interventi più opportuni ed efficaci, a partire dall’attivazione di tutte le procedure utili per consentire l’accesso Cassa integrazione in deroga prevista nel decreto governativo “Cura Italia”.

In attesa di questo ci limitiamo a rivolgerle un pressante appello perché la Regione aiuti le imprese del nostro settore a far fronte all’emergenza più stringente, che in non pochi casi assume contorni davvero drammatici: garantire un sostegno economico immediato alle centinaia, o migliaia, di lavoratori dello spettacolo e del suo indotto, che si sono trovati improvvisamente sul lastrico, spesso nell’impossibilità di accedere a qualsiasi ammortizzatore sociale.

Chiediamo di aiutare queste imprese, nella maniera più semplice, immediata e a costo zero per le casse pubbliche, effettuando immediatamente tutti i pagamenti relativi a risorse già impegnate dalla Regione negli anni precedenti e ad attività già svolte e rendicontate.

Considerata la grave e cronica lentezza che finora ha caratterizzato la macchina regionale nelle tempistiche di pagamento, riteniamo opportuno ricorrere alle procedure di semplificazione amministrativa consentite dal vigente stato d’emergenza, quali ad esempio l’espletamento ex post delle procedure di controllo, ivi compresa la richiesta del D.U.R.C., da parte degli uffici regionali preposti.