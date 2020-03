coronavirus

Altro caso di contagio del coronavirus in Sardegna: siamo a cinque

In Sardegna continua il contagio del coronavirus. Siamo già al quinto caso e si tratta di un medico cagliaritano entrato in contatto con il primo paziente risultato positivo al test, ossia l'imprenditore di 42 anni ricoverato al Santissima Trinità di Is Mirrionis a Cagliari.