Alessandro Manunta, noto imprenditore sardo-veneto: “Il lavoro si sta proiettando verso il futuro, ecco perché’ sono tornato nel network”

Ha fondato 7 aziende in settori completamente differenti e collaborato con multinazionali che operano nei settori attualmente più in crescita a livello mondiale, è autore dei due e-book “il marketing in tutte le sue forme” e “l’arte di credere in sè stessi”.

Manunta e’ entrato nel mondo dell’imprenditoria l’11 Novembre del 2011 (giorno del suo diciottesimo compleanno) ha fondato diverse aziende in settori completamente differenti, spaziando tra il mondo dell’integrazione alimentare, il mondo del gambling on-line, la cosmetica, un’azienda produttrice di e-cig e un’azienda nel settore bancario/finanziario e una web-agency.

L’anno che ha segnato il suo percorso professionale è senz’altro il 2013, anno in cui conobbe il Network Marketing – “Premetto che inizialmente non mi sembrava un’opportunità concreta. La persona che me ne parlò non aveva esperienza in questa industria e non conoscevo (o almeno credo) nessuno che avesse mai ottenuto risultati con questo tipo di attività.”

“Nonostante abbia tanti difetti – continua Alessandro – riconosco di avere il pregio di non giudicare prima di conoscere e toccare con mano. Feci varie ricerche in internet e magicamente mi accorsi che alcuni grandi imprenditori di fama mondiale del calibro di Trump e Kiyosaki consideravano il Network Marketing il business del ventunesimo secolo. In diverse università americane da anni si studia il NM e da poco anche in Italia (Bocconi di Milano).