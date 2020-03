Air Dolomiti garantisce un orario di volo minimo dall’Italia a Francoforte

Dopo la sospensione temporanea dei suoi collegamenti, comunicata qualche giorno fa, la compagnia aerea aggiorna il suo piano di volo e opererà, per conto della società madre tedesca, un collegamento giornaliero sulla rotta Milano Malpensa-Francoforte, garantendo un ponte tra Italia e Germania. Il volo partirà da Milano Malpensa in mattinata, per tornare da Francoforte nel primo pomeriggio, e sarà l’unico collegamento tra il nord Italia e la Germania.

Nel rispetto delle restrizioni previste, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Società desidera offrire un servizio essenziale a tutti coloro che, anche in caso di emergenza, devono spostarsi o tornare nel loro Paese.