A Gavoi l’istruzione, i bambini e le famiglie in primo piano

La Baby Ludoteca Comunale di Gavoi, con lo Spazio Bimbi e la Sezione Primavera è una dei pochissimi servizi pubblici nel territorio dedicati ai bambini da 1 a 3 anni che, accompagnati da tre esperte educatrici e una ausiliaria, possono iniziare a fare le loro esperienze di socializzazione, gioco formativo e crescita prima di accedere alla scuola materna. Un servizio molto apprezzata dai bimbi e dai genitori che ne colgono il valore di supporto alle famiglie e dei genitori lavoratori. A supporto del servizi sono impegnate, ovviamente, anche due addette alle pulizie.

In questi giorni le attività dedicate ai 24 bambini frequentanti hanno subito un piccolo rallentamento per un motivo positivo. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di investire 50 mila euro di fondi governativi nella manutenzione e efficientamento energetico dei locali della Baby Ludoteca.

Gli spazi della Baby Ludoteca Comunale, in Via Don Bosco, saranno resi così più confortevoli, gradevoli e ecosostenibili attraverso la sostituzione dei vecchi infissi che generavano una grande dispersione di calore e un forte dispendio di energia per il riscaldamento. Una parte dell’intervento coinvolge anche i locali adiacenti della Biblioteca Comunale Flli Satta.

“Abbiamo voluto utilizzare per la Baby Ludoteca questi fondi – affermano all’unisono l’assessora dell’Istruzione Simona Corona e l’assessore del Territorio e Lavori Pubblici Ivan Urru – perché per noi creare un ambiente salubre, bello, accogliente e sostenibile per i nostri bambini, un ambiente di lavoro adeguato per gli operatori, è un obiettivo primario. Questi lavori porteranno anche un risparmio energetico e quindi economico e una ricaduta ambientale. Riteniamo che questi interventi siano così da considerarsi, da più punti di vista, dei veri investimenti sul futuro”.