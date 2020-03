8 marzo: Arcoiris Onlus dona una scultura per ricordare le vittime di femminicidio

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale delle Donna, l’associazione multietnica femminile Arcoiris Onlus lancia una manifestazione d’interesse rivolta a enti locali e pubbliche amministrazioni per l’accettazione in dono di una scultura a ricordo delle vittime di femminicidio – un crimine che in Sardegna fa registrare una situazione preoccupante – con il vincolo di esporla alla fruizione in un parco o altra area pubblica.

Un’opera di sensibilizzazione che ha visto l’Associazione commissionare all’artista “Armandì” la realizzazione del manufatto: scolpito su pietra sarda, trachite rosa di Fordongianus, si compone di tre figure femminili (rispettivamente di metri 1,85 – 1,70 – 1,60) che rappresentano le tre età delle donne: giovinezza, maturità e anzianità.

Le amministrazioni interessate potranno aderire alla manifestazione di interesse al seguente indirizzo arcoirisonlus@pec.it, richiedendo ulteriori informazioni e la fotografia dell’opera.