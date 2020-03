379 166 3230: dalle 17 del 2 marzo, attivo il filo diretto psicologico COVID-19

“379 166 3230 – Filo diretto psicologico Coronavirus COVID-19”: è questo il numero telefonico che è possibile fare, a partire dalle ore 17:00 di oggi, lunedì 2 marzo, per avere assistenza psicologica in riferimento al Coronavirus COVID-19.

Abbiamo attivato questo servizio – ha detto Angela Quaquero, presidente Ordine degli Psicologi della Sardegna – in collaborazione con le associazioni: Psicologi per i Popoli, SIPEM e EMDR ITALIA, sotto il coordinamento della Protezione Civile, per le implicanze psicologiche ed emotive che il pericolo oggettivo che il Coronavirus può suscitare. In soggetti, che hanno già delle fragilità sia di natura psicologica, sia di natura fisica, per patologie pregresse o altro, “la paura” di contrarre il virus può accentuare la condizione oggettiva e soggettiva di fragilità, amplificando emozioni, pensieri, preoccupazioni, con il rischio di un peggioramento della condizione generale e di un abbassamento delle stesse difese organiche.