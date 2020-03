2° caso di COVID-19 a Somma Vesuviana (NA): il Sindaco lancia un appello

C’è il secondo caso di Coronavirus a Somma Vesuviana. Dobbiamo stare a casa! C’è gente che addirittura si reca a casa di amici, a cena, per stare insieme: non si può e non si deve fare! Anche la spesa non si fa giorno per giorno, bensì per tutta la settimana o anche per due settimane. All’interno dei parchi o dei condomini, ci sono famiglie che si riuniscono con altre famiglie: anche questo, non si può e non si deve fare! Mi dicono di gente che arriva con le valige alla stazione e si fa venire a prendere con le macchine. Chi viene da fuori, dalle zone critiche, deve mettersi in quarantena. Ora basta! Adesso ci saranno misure ancora più restrittive su tutto il territorio comunale.