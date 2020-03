109 anni fa nasceva L. Ron Hubbard, fondatore della Chiesa di Scientology

A distanza di 109 anni la sua vita e le sue opere influenzano milioni di persone in tutto il mondo, non soltanto i fedeli della religione di Scientology, da lui fondata, ma anche tantissimi uomini dalle buone intenzioni, volti all’aiuto e capaci di guardare alla vita cercando soluzioni che apportino benessere alle moltitudini, mettendo da parte l’individualismo.

Certamente per gli Scientologist è difficile non poter davvero celebrare la nascita del fondatore della propria religione con eventi pubblici come è sempre avvenuto. Tuttavia è nei dettami scritti dallo stesso Hubbard il fatto di dare un buon esempio, prendersi cura di se stessi e gli altri, non commettere nulla di illegale, di conseguenza, seppure l’evento celebrativo di questo 13 marzo sia rinviato a data da stabilirsi, la vicinanza si può sentire nella comunanza di intenti e virtualmente, coi dispositivi elettronici, si può stare vicini pur stando ognuno nel proprio divano, a casa.

Magari, come gli Scientologist sardi si stanno organizzando, tutti a vedere l’episodio che verrà proiettato oggi alle 20:00 sul canale TV “Scientology Network”. Questa sera infatti è in programma la proiezione dell’articolo “Anche le persone oneste hanno diritti”, tratto dalle scritture del fondatore di Scientology.

In un momento come quello che stiamo vivendo, che senza ombra di dubbio rimarrà nella storia, è necessario che ogni settore della società faccia la propria parte al fine di garantire alle persone il maggior benessere possibile e, in questo, la religione ricopre un ruolo determinante. Tra le innumerevoli scritture di L. Ron Hubbard è sottolineato che, il più grande merito di profeti e pensatori nel corso della storia, sia stato in particolar modo l’aver mantenuta accesa la fiaccola della speranza. Speranza di un futuro migliore, speranza di poter vivere in pace e fratellanza la vita di tutti i giorni, speranza di vita eterna.

Scientology rappresenta un completamento di quanto sia stato ricercato fino ad ora, offre la possibilità di coniugare l’amore per la vita e la teologia, con strumenti pratici che garantiscano la capacità di essere artefici dei propri miglioramenti. Questo è il motivo per cui ogni parte della ricerca, effettuata da L. Ron Hubbard, viene offerta in maniera tale da poterla usare ed è questo il motivo per cui non c’è parte del mondo in cui gli Scientologist, oltre che impegnarsi nel miglioramento spirituale, sono attivi per combattere le principali piaghe sociali: droga, violazioni dei diritti in ogni ambito incluso quello della salute mentale e moralizzazione.

Se chiedeste a uno Scientologist chi sia L. Ron Hubbard è facile che otterreste come risposta “il più grande amico che avrei potuto incontrare“. Per chi volesse conoscere più da vicino le sue opere, sono a disposizione i siti www.scientology.it ma soprattutto il canale TV “Scientology Network”, disponibile anche come applicazione sia per Android che iOS.