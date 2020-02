Zeppole, amore e fantasia: in viaggio tra musica e parole con ARST

Ad aprire la serata sarà la pianista Giorgia Cugia, seguita dal maestro Andrea Cossu, dal soprano Vittoria Lai, dal cantante Luca Espa. Al termine dell’iniziativa si terrà infine una zeppolata con brindisi di Carnevale.

L’iniziativa “Zeppole, amore e fantasia” è il quarto appuntamento della serie di eventi “In viaggio tra musica e parole”, della rassegna culturale Arts in Arst per promuovere l’uso di luoghi di transito come le stazioni Metro per eventi culturali e sociali, unendo il tempo del viaggio con il piacere della musica.