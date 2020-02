XVII Trofeo Caroli Hotels Under 14 in programma sui campi del Salento dal 20 al 25 febbraio

Si è svolta ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, in collaborazione con la Provincia di Lecce, l’Unicef e i Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze, la conferenza stampa di presentazione del XVII Trofeo Caroli Hotels Under 14 (riservato alla Categoria Giovanissimi fascia B nati nel 2006) in programma sui campi del Salento dal 20 al 25 febbraio. Un appuntamento di caratura nazionale e internazionale divenuto ormai punto di riferimento nel panorama del calcio giovanile.

Il presidente della Provincia e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva ha sottolineato che “i ragazzi sono importanti perché tengono insieme i valori dello sport, questo torneo è un’iniziativa di altissimo livello che fa conoscere sempre più il nostro territorio, soprattutto grazie alla presenza di stranieri.” Per Antonio Pellegrino, delegato Coni Lecce “È un piacere immenso partecipare a questa manifestazione arrivata alla diciassettesima edizione che non potrebbe esistere senza il grande impegno di tutti i volontari, gli addetti ai lavori, e di tutta quella “maggioranza silenziosa” che dietro le quinte rende possibile il tutto”.

Daniele Pisacane della segreteria organizzativa del torneo organizzato dall’Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels “Sport e turismo sono un binomio vincente, si investe tanto affinchè sport e turismo viaggino di pari passo, per avere turisti non solo nei mesi caldi d’estate, ma anche durante tutto l’anno.” Per la prima volta la finale del 24 febbraio si disputerà in orario serale, alle 18,30, al “Bianco” di Gallipoli. La cerimonia di inaugurazione è invece prevista per il 20 febbraio alle ore 17 al Teatro Italia. Giovanna Perrella, presidente regionale Unicef: “Questa è un’ iniziativa di successo data la continuità negli anni, l’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più i giovani, un pubblico fatto da giovani significa che si è seminato bene, si è investito nel modo giusto, e l’idea dei baby sindaci è un’idea significativa, perché è giusto che anche i bambini abbiano diritto alla parola.

La presenza di giovani, delle scuole, consigli comunali ecc non fa altro che riempire gli spalti.” Le fa eco Maria Antonietta Rucco, presidente provinciale Unicef: “L’Unicef è presente perché come dice l’articolo 31, i giovani hanno diritto al gioco, allo svago, e al riposo. L’articolo è tra quelli più importanti da mettere in atto. Il diritto al gioco è un’opportunità che va data ai giovani ed è anche un modo per allontanare i ragazzi dai pericoli che incombono nella società. Lo sport è invece motivo di salute fisica e mentale, chi pratica sport cresce nel rispetto delle regole e delle relazioni umane. Il messaggio è : “amate lo sport”. Infine, Gigi Macchia, segretario Figc Maglie: “Vorrei solo aggiungere e ai genitori di lasciare giocare i ragazzi, di lasciarli sfogare, di lasciarli con fiducia alle società”. Anche i sindaci dei ragazzi e delle ragazze presenti Giada Seccia, Alessia Vergaro, Claudia Filograna, Gerardo Gaetani sono stati tutti concordi nella definizione di sport come valore di vita e come opportunità di unione e inserimento nella società.

Intanto è ormai tutto pronto la diciassette edizione del “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Giovanissimi fascia B (nati nel 2006), in programma su ben 15 campi di gioco sparsi per il Salento dal 20 al 25 febbraio: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Collepasso, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Tricase, Melpignano, Lecce (Kick Off Sport Center), Parabita (Heffort Sport Village), Galatina, Melendugno, San Donato di Lecce, Copertino.

L’ultima edizione del torneo organizzato dall’ASD Capo di Leuca è stata vinta dal Valencia. Caroli Hotels è il main sponsor del Torneo. Tra le novità dell’edizione 2020, da segnalare l’aumento delle formazioni partecipanti (da 32 a 36) e, per la prima volta, la finale sarà disputata in orario serale allo Stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli.

La macchina organizzativa lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti. Questi i sei gironi eliminatori:

GIRONE A – Atalanta, Parma, Fidelis Victor Andria, Blue Devils, Nitor Brindisi, Capo di Leuca

GIRONE B – Valencia, Bologna, Tor Tre Teste, Ausonia Calcio, Accademia Sorrento, Asd F.Miccoli

GIRONE C – Lazio, Spal, Pordenone, Nuova Taras Taranto, Los Aromos, Soccer Dream

GIRONE D – Napoli, Spezia, Fourwinds Japan, Asd Segato, Giovani Cryos, Gallipoli Football 1909

GIRONE E – Inter, Midtjylland, Sud Tirol, Real Casarea, Accademia Calcio Roma, Bari Campioni

GIRONE F – Roma, Sassuolo, Swansea City, Nick Bari, Monteruscello, Ragazzi Sprint Crispiano

Le prime due classificate di ciascun girone più le quattro miglior terze si affronteranno negli ottavi, quarti, semifinali e finali.

Il sito dedicato alla manifestazione è www.trofeocarolihotels.it. Attivi anche i canali social.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare. Elemento principale e comune è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli. Il tutto è collegato da linee marcate, quasi come solchi nella terra, che partono dalla stilizzazione della fontana greca, simbolo della storia, cultura e continuità della tradizione gallipolina.

Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento e in termini di immagine e promozione per il territorio.

Albo d’Oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 AC Milan – 2019 Valencia

CALENDARIO GARE (orari e sedi suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico-organizzative)

VENERDI’ 21 febbraio

Girone A

Capo di Leuca – Fidelis Victor Andria ore 8,40 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Parma – Nitor Brindisi ore 9,45 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Atalanta – Blue Devils ore 10,50 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Capo di Leuca – Parma ore 13,45 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Atalanta – Fidelis Victor Andria ore 14,50 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Blue Devils – Nitor Brindisi ore 15,55 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Capo di Leuca – Atalanta ore 17,35 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Parma – Blue Devils ore 18,40 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Fidelis Victor Andria – Nitor Brindisi ore 19,45 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Girone B

Accademia Sorrento – Ausonia Calcio ore 9,45 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Bologna – Asd Fabrizio Miccoli ore 9,45 – Campo Comunale San Donato di Lecce

Valencia – Tor Tre Teste ore 9,45 – Campo Comunale Melendugno

Asd Fabrizio Miccoli – Accademia Sorrento ore 16,00 – Campo Comunale San Donato di Lecce

Valencia – Bologna ore 16,15 – Stadio Comunale Collepasso

Tor Tre Teste – Ausonia Calcio ore 17,20 – Stadio Comunale Collepasso

Girone C

Soccer Dream – Spal ore 8,40 – Heffort Sport Village

Los Aromos – Taras Taranto ore 9,45 – Heffort Sport Village

Pordenone – Lazio ore 10,50 – Heffort Sport Village

Soccer Dream – Los Aromos ore 13,45 – Heffort Sport Village

Spal – Pordenone ore 14,50 – Heffort Sport Village

Lazio – Taras Taranto ore 15,55 – Heffort Sport Village

Soccer Dream – Pordenone ore 17,35 – Heffort Sport Village

Spal – Taras Taranto ore 18,40 – Heffort Sport Village

Los Aromos – Lazio ore 19,45 – Heffort Sport Village

Girone D

Spezia – Giovani Cryos ore 9,45 – Kick Off Sport Center Lecce

Gallipoli – Segato ore 10,50 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Napoli – Fourwinds Japan ore 9,45 – Stadio Comunale Melpignano

Spezia – Gallipoli ore 17,15 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Giovani Cryos – Napoli ore 18,30 – Kick Off Sport Center Lecce

Fourwinds Japan – Segato ore 18,20 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Girone E

Real Casarea – Accademia Calcio Roma ore 8,40 – Campo Comunale Ugento

Sud Tirol – Midtjylland ore 9,45 – Campo Comunale Ugento

Inter – Bari Campioni ore 10,50 – Campo Comunale Ugento

Real Casarea – Sud Tirol ore 13,45 – Campo Comunale Ugento

Bari Campioni – Midtjylland ore 14,50 – Campo Comunale Ugento

Accademia Calcio Roma – Inter ore 15,55 – Campo Comunale Ugento

Midtjylland – Real Casarea ore 17,35 – Campo Comunale Ugento

Accademia Calcio Roma – Bari Campioni ore 18,40 – Campo Comunale Ugento

Inter – Sud Tirol ore 19,45 – Campo Comunale Ugento

Girone F

Roma – Monteruscello ore 9,45 – Stadio Comunale Galatina

Swansea City – Nick Bari ore 10,00 – Stadio Comunale “Basurto” Racale

Sassuolo – Ragazzi Sprint Crispiano ore 10,00 – Stadio Comunale Collepasso

Nick Bari – Roma ore 19,25 – Stadio “Bianco” Gallipoli

Swansea City – Sassuolo ore 18,25– Stadio Comunale Collepasso

Monteruscello – Ragazzi Sprint ore 19,30 – Stadio Comunale Collepasso

SABATO 22 febbraio

Girone A

Nitor Brindisi – Capo di Leuca ore 10,05 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Parma – Atalanta ore 9,00 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Blue Devils – Fidelis Victor Andria ore 9,45 – Stadio Comunale “Nino De Santis” Poggiardo

Fidelis Victor Andria – Parma ore 15,00 – Stadio Comunale “Nino De Santis” Poggiardo

Capo di Leuca – Blue Devils ore 15,00 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Nitor Brindisi – Atalanta ore 16,05 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Girone B

Asd Fabrizio Miccoli – Valencia ore 8,40 – Stadio Comunale Collepasso

Accademia Sorrento – Tor Tre Teste ore 9,45 – Stadio Comunale Collepasso

Ausonia Calcio – Bologna ore 10,50 – Stadio Comunale Collepasso

Valencia – Accademia Sorrento ore 13,45 – Stadio Comunale Collepasso

Ausonia Calcio – Asd Fabrizio Miccoli ore 14,50 – Stadio Comunale Collepasso

Bologna – Tor Tre Teste ore 15,55 – Stadio Comunale Collepasso

Ausonia Calcio – Valencia ore 17,35 – Stadio Comunale Collepasso

Accademia Sorrento – Bologna ore 18,40 – Stadio Comunale Collepasso

Tor Tre Teste – Asd Fabrizio Miccoli ore 19,45 – Stadio Comunale Collepasso

Girone C

Pordenone – Los Aromos ore 8,40 – Heffort Sport Village

Lazio – Spal ore 9,45 – Stadio Comunale Melendugno

Taras Taranto – Soccer Dream ore 9,45 – Heffort Sport Village

Taras Taranto – Pordenone ore 16,00 – Heffort Sport Village

Soccer Dream – Lazio ore 17,05 – Heffort Sport Village

Spal – Los Aromos ore 18,00 – Campo Comunale San Donato di Lecce

Girone D

Spezia – Segato ore 8,30 – Stadio Comunale “Basurto” Racale

Gallipoli – Napoli ore 9,35 – Stadio Comunale “Basurto” Racale

Giovani Cryos – Fourwinds Japan ore 10,45 – Stadio “Bianco” Gallipoli

Gallipoli – Fourwinds Japan ore 14,00 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Segato – Giovani Cryos ore 15,05 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Napoli – Spezia ore 16,10 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Giovani Cryos – Gallipoli ore 17,40 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Fourwinds Japan – Spezia ore 18,45 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Segato – Napoli ore 19,50 – Stadio Comunale “Antonio Bianco” Gallipoli

Girone E

Midtjylland – Inter ore 9,45 – Stadio Comunale Copertino

Bari Campioni – Real Casarea ore 10,50 – Heffort Sport Village Parabita

Accademia Calcio Roma – Sud Tirol ore 11,55 – Heffort Sport Village Parabita

Inter – Real Casarea ore 18:45 – Stadio Comunale “Basurto” Racale

Midtjylland – Accademia Calcio Roma ore 19,15 – Heffort Sport Village

Sud Tirol – Bari Campioni ore 18,10 – Heffort Sport Village

Girone F

Swansea City – Monteruscello ore 8,40 – Campo Comunale Ugento

Ragazzi Sprint – Roma ore 9,45 – Campo Comunale Ugento

Nick Bari – Sassuolo ore 10,50 – Campo Comunale Ugento

Roma – Swansea City ore 13,45 – Campo Comunale Ugento

Monteruscello – Sassuolo ore 14,50 – Campo Comunale Ugento

Ragazzi Sprint – Nick Bari ore 15,55 – Campo Comunale Ugento

Sassuolo – Roma ore 17,35 – Campo Comunale Ugento

Swansea City – Ragazzi Sprint ore 18,40 – Campo Comunale Ugento

Nick Bari – Monteruscello ore 19,45 – Campo Comunale Ugento

D OMENICA 23 febbraio

Ottavi

Ottavo 1 – 1° A vs 2° B – ore 10,00 Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Ottavo 2 – 1° B vs 2° A – ore 10,00 Stadio Comunale “Nino De Santis” Poggiardo

Ottavo 3 – 1° C vs 1° Migliore Terza – ore 9,45 Stadio Comunale San Donato di Lecce

Ottavo 4 – 1° D vs 2° Migliore Terza – ore 10,00 Stadio Comunale “Generale Basurto” Racale

Ottavo 5 – 1° E vs 3° Migliore Terza – ore 10,45 Campo Comunale Ugento

Ottavo 6 – 2° E vs 2° F – ore 9,30 Campo Comunale Ugento

Ottavo 7 – 1° F vs 4° Migliore Terza ore 10,30 Stadio Comunale « Bianco » Gallipoli

Ottavo 8 – 2° C vs 2° D– ore 9,45 Campo Comunale Collepasso

Quarti

Quarto di finale 1 (Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 3) – ore 16,30 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Quarto di finale 2 (Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 4) – ore 18.00 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Quarto di finale 3 (Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 7) – ore 16,30 – Heffort Sport Village Parabita

Quarto di finale 4 (Vincente Ottavo 6 vs Vincente 8) – ore 18,00 – Heffort Sport Village Parabita

LUNEDI’ 24 febbraio

Mattina

Semifinale 1 (Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 3) – ore 9,15 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Semifinale 2 (Vincente quarto di finale 2 vs Vincente quarto di finale 4) – ore 10,45 – Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” Castrignano del Capo

Amichevoli Consolazione per perdenti Quarti / Ottavi non valide ai fini della classifica dal 5 al 16 posto

Perdente Quarto 1 vs Perdente Quarto 3 – ore 9,50 – Campo Sportivo Comunale Ugento

Perdente Quarto 2 vs Perdente Quarto 4 – ore 9,50 – Heffort Sport Village

Perdente Ottavo 1 vs Perdente Ottavo 3 – ore 9,45 Stadio Comunale “Luigi Perrotta” Taurisano

Perdente Ottavo 2 vs Perdente Ottavo 4 – ore 8,40 Stadio Comunale “A. Bianco” Gallipoli

Perdente Ottavo 5 vs Perdente Ottavo 7 – ore 10,00 Stadio Comunale “A. Bianco” Gallipoli

Perdente Ottavo 6 vs Perdente Ottavo 8 – ore 9,00 Stadio Comunale “Generale Basurto” Racale

Amichevoli Consolazione per le formazioni eliminate nei gironi eliminatori

17-18 posto – ore 10,30 – Stadio Comunale “Basurto” Racale

19-20 posto – ore 11,10 – Campo Sportivo Comunale Ugento

21-22 posto – ore 8,30 – Campo Sportivo Comunale Ugento

23-24 posto – ore 11,10 – Heffort Sport Village Parabita

25-26 posto – ore 8,30 – Heffort Sport Village Parabita

27-28 posto – ore 12,30 – Heffort Sport Village Parabita

29-30 posto – ore 10,00 – Stadio Comunale Collepasso

31-32 posto – ore 8,40 – Stadio Comunale Collepasso

33-34 posto – ore 11,20 – Stadio Comunale “Bianco” Gallipoli

35-36 posto – ore 11,20 – Stadio Comunale Collepasso

Pomeriggio

Finalissima 1-2 posto ore 18,30 – Stadio Comunale “Bianco” Gallipoli