XVII Trofeo Caroli Hotels Under 14: 20-25 febbraio 2020, nel Salento

L’ultima edizione del torneo, organizzato dall’ASD Capo di Leuca, è stata vinta dal Valencia. Caroli Hotels è il main sponsor del Torneo. Tra le novità dell’edizione 2020, da segnalare l’aumento delle formazioni partecipanti (da 32 a 36) e, per la prima volta, la finale sarà disputata in orario serale allo Stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli.

La macchina organizzativa lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti.

Composizione gironi

Questi i sei gironi eliminatori:

Girone A (Leuca) – ATALANTA, PARMA, FIDELIS VICTOR ANDRIA, BLUE DEVILS, NITOR BRINDISI, CAPO DI LEUCA

Girone B (Gallipoli) – VALENCIA, BOLOGNA, TOR TRE TESTE, AUSONIA CALCIO, ACC. SORRENTO, ASD F.MICCOLI

Girone C (Gallipoli) – LAZIO, SPAL, PORDENONE, TARAS TARANTO, LOS AROMOS, SOCCER DREAM

Girone D (Gallipoli) – NAPOLI, SPEZIA, FOURWIND JAPAN, ASD SEGATO, GIOVANI CRYOS, GALLIPOLI

Girone E (Gallipoli) – INTER, MIDTJYLLAND, SUD TIROL, REAL CASAREA, ACC. CALCIO ROMA, BARI CAMPIONI

Girone F (Gallipoli) – ROMA, SASSUOLO, SWANSEA CITY, NICK BARI, MONTERUSCELLO, RAGAZZI SPRINT

Le prime due classificate di ciascun girone più le quattro miglior terze si affronteranno negli ottavi, quarti, semifinali e finali.

La conferenza stampa

La conferenza stampa di presentazione ufficiale si svolgerà, come detto, a Lecce nella Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini, il 3 febbraio alle ore 11,00, in collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio e interscambio culturale.

La cerimonia di inaugurazione, invece, è programmata per giovedì 20 febbraio alle 17.00 circa nel Teatro Italia Caroli Hotels in centro a Gallipoli.

Il sito dedicato alla manifestazione è www.trofeocarolihotels.it. Attivi anche i canali social.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare. Elemento principale e comune è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli. Il tutto è collegato da linee marcate, quasi come solchi nella terra, che partono dalla stilizzazione della fontana greca, simbolo della storia, cultura e continuità della tradizione gallipolina.

Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento e in termini di immagine e promozione per il territorio.

Albo d’Oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 AC Milan – 2019 Valencia