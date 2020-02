Sport

XVII Trofeo Caroli Hotels: il pomeriggio del 20 febbraio si terrà l’inaugurazione

Si terrà questo pomeriggio alle ore 17:00, nel Teatro Italia, la cerimonia di inaugurazione del XVII Trofeo Caroli Hotels, prestigioso torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Giovanissimi fascia B (nati nel 2006), in programma su ben 15 campi di gioco e 14 comuni sparsi per il Salento dal 20 al 25 febbraio: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Collepasso, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Melpignano, Lecce (Kick Off Sport Center – Campo CUS Centro Sportivo Universitario), Parabita (Heffort Sport Village), Galatina, Melendugno, San Donato di Lecce, Copertino. Saranno presenti le 36 squadre partecipanti, autorità, addetti ai lavori e accompagnatori al seguito.