Wedding, Banqueting & Family Events Day: 8-9 febbraio, Ecoresort Le Sirenè Gallipoli

Quindici espositori, oltre allo stesso network alberghiero, proporranno idee e soluzioni per party, happy hour, matrimoni civili, banchetti di tutti i generi, feste di compleanno, cocktail party, meeting e feste di fine anno aziendali, pizza party.

Wedding, Banqueting & Family Events Day: i partecipanti

Queste le aziende salentine partecipanti: La Mariage addobbi floreali, bomboniere, partecipazioni, event planner (Alezio); Gioia Sposa, atelier sposa e cerimonia (Taviano); Bolero, atelier uomo-donna (Sannicola); Comunickare fotografo (Casarano); Giorgio Romano (pasticceria, pastry e bakery (Matino); Gabrielli art of hai parrucchiera estetista (Alezio); Fratelli Parisi addobbi luminarie (Taurisano), Puce Andrea noleggio macchine e carrozze moderne e d’epoca (Sannicola); Dolce Idea tutto per il party (Taurisano); Smile Travel agenzia viaggi (Melissano); Fabio Bolognese servizio shuttle con conducente (Alezio); Federica Cataldi arpista (Gallipoli); Kokopelli bar catering.

Caroli Hotels è in procinto di essere individuata quale sede esterna alla sede comunale per la celebrazione di matrimoni civili.

A tal proposito, il network alberghiero, che comprende tre strutture a Gallipoli (Ecoresort Le Sirenè, Joli Park Hotel e Hotel Bellavista Club) e due a Santa Maria di Leuca (Hotel Terminal e Villa La Meridiana), promuoverà il rilancio dei banchetti e le comfort zone dell’Hotel Bellavista Club e di Villa La Meridiana dedicate agli sposi.

La tendenza certificata dall’Istat, con il superamento per la prima volta dei matrimoni civili rispetto a quelli religiosi, sembra essere un trend inarrestabile in tutta la Penisola. Anche a Lecce, sebbene i dati parlino ancora di percentuali sopra il 60%, la tendenza a sposarsi in chiesa sta progressivamente calando.

L’evento è aperto al pubblico ogni giorno dalle 10:00 alle 21:00.

Il secondo appuntamento si svolgerà il 20 e il 21 marzo presso l’Hotel Terminal e Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca.

Caroli Hotels

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli-Caputo ha affiancato, dal 1995, la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.