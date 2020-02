Eventi

Villacidro e Tempio: 25-27/02, “Linguaggio e strumenti contro la discriminazione”

La Delegazione Regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna, l’UCSI Sardegna e l’Agenzia giornalistica Redattore sociale, organizza, il 25 febbraio dalle ore 14 alle 17 a Villacidro, nel Centro culturale di alta formazione (ex palazzo Vescovile, via Vittorio Emanuele 15), e il 27 febbraio a Tempio-Pausania, dalle 10.30 alle 13.30 nella Sala dei Beni culturali (via Villa Marina 1), due seminari formativi per giornalisti, operatori della comunicazione e operatori Caritas dal titolo “Linguaggio e strumenti contro la discriminazione: raccontare la fragilità della persona in un’ottica inclusiva”.