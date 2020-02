Conferenza Stampa

“Vieni all’Opera al Teatro TsE”: a Cagliari, presentazione l’11 febbraio

Si svolgerà martedì 11 febbraio alle ore 11, al TsE di Is Mirrionis in via Quintino Sella a Cagliari, la conferenza stampa per la presentazione di “Vieni all'Opera al Teatro TsE”.