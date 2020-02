USA: barattolo contenente cervello umano sequestrato in dogana

La gente cerca sempre di spedire i più svariati oggetti e gli addetti ai controlli doganali lo sanno bene. Ma questa volta l’oggetto inviato negli USA ha dell’incredibile: un cervello umano, inserito accuratamente in un barattolo.

La scoperta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata fatta il 14 febbraio a Port Huron, nel Michigan. La particolare spedizione era partita da Toronto, in Canada, ed era destinata a un indirizzo di Kenosha, in Wisconsin. Inoltre, il cervello non era accompagnato da nessun tipo di documento, oltre alla dicitura “Antico esemplare didattico”.

Le persone che desiderano inviare negli Stati Uniti spedizioni come questa devono ricordarsi che è obbligatorio seguire le rigide norme del Centro per il controllo e prevenzione delle malattie statunitense – ha ricordato Michael Fox, direttore dell’area dove è avvenuta la scoperta.

Le indagini sono tuttora in corso.