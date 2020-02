UNA BOTTE E VIA: canzoni e racconti sul vino

Pirri. Rassegna di teatro da camera | La prosa a casa Saddi | Il Crogiuolo

Con Francesca Puddu (chitarra) Stefania Secci Rosa (canto) Monica Zuncheddu (testi).

Di-scorrere sul vino, de-cantare il vino, questo sarà l’oggetto del tour letterario musicale che a Casa Saddi vedrà in scena le tre artiste sarde Monica Zuncheddu, Stefania Secci Rosa e Francesca Puddu, in compagnia di un buon bicchiere di vino, gentilmente offerto al pubblico dalla “Cantina Mulleri”.

Una serata ironica e gioiosa in cui il vino, il canto e le parole faranno vibrare animi e bicchieri. Un viaggio virtuale dentro la meravigliosa letteratura di tutti i tempi che al “nettare divino” ha dedicato parole ricche di vitalità, di forza e fascino.

Il vino, infatti, ha sempre fatto da “cavaliere” alla letteratura di tutti i tempi ed è il motore che ha spinto le tre artiste a raccontarne le sue “gesta”: da Gilgamesh a Catullo, dalla poesia di Yeats alla quella della Szymborska fino ad arrivare alle visionarie definizioni “poetiche” del noto e discusso

critico sensoriale italiano Luca Maroni…

La letteratura non ha mai discriminato nessuno, e certamente molti autori hanno ceduto al nettare divino proprio come spesso è accaduto ai loro personaggi. “Una botte e via” sintetizza, dunque, con metafore esistenziali, il potente potere evocativo dell’unico e insindacabile protagonista della serata, sua maestà il vino.

Biglietto posto unico € 7

Prenotazioni 33488218892