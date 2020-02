UILM: “Innovazione e formazione, basi per il riscatto delle aerostrutture”

Così Rocco Palombella (Segretario Generale UILM) dopo l’evento “Innovare per crescere”, organizzato dal Gruppo Leonardo nel sito di Pomigliano d’Arco (Napoli).

Grazie al progetto dell’Aerotech Campus – dichiara il leader UILM – si possono porre le fondamenta per il futuro del settore aerostrutture in Italia, con importanti investimenti nell’innovazione tecnologica e nell’alta formazione. Il settore dell’aerostazione, difesa e sicurezza è fondamentale per l’economia del nostro Paese, occupa circa 200mila lavoratori nell’intera filiera e rappresenta ingenti livelli di attività e investimenti per un totale di 13,5 miliardi di euro.

Riteniamo positivo – prosegue – il rinnovato interesse per il sito campano di Leonardo e la presenza dei massimi vertici sono la testimonianza che ritengano strategico questo settore.

Quella di oggi – conclude – è un’occasione che deve rappresentare anche il rilancio e il riscatto della divisione aerostrutture, che negli ultimi anni ha sofferto per mancanza di programmazione e sufficienti investimenti. In questi ultimi anni sono stati realizzati importanti sforzi da parte degli stabilimenti di Pomigliano, Foggia e Grottaglie per ovviare alle difficoltà causate dalle criticità gestionali e dalla scarsità di investimenti, e assenza di fondi in ricerca e sviluppo che potevano dare nuova linfa alle produzioni.