Turismo italiano, Rossi (ENIT): “Per il 2020 prevediamo una crescita del 3%”

Lo ha annunciato, in Costiera Amalfitana Maria Elena Rossi (in copertina), direttore Marketing e Promozione ENIT, a margine dell’ENIT meets Authentic Amalfi Coast a Maiori (presenti ben 19 rappresentanti di 19 sedi di ENIT nel Mondo) e conclusosi oggi in Costiera Amalfitana.

In Campania Bed & Breakfast in crescita dell’82% negli ultimi 2 anni. La sola città di Napoli, negli ultimi 3 anni ha fatto registrare ben 8.700 annunci – ha dichiarato Agostino Ingenito, Presidente dell’Associazione Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania – e va ancora meglio in altre aree come Costiera e Penisola Sorrentina e sono sempre di più i cittadini che mettono a disposizione il loro patrimonio abitativo.

In Costiera avanti l’autenticità e sostenibilità

La Costiera conosce trend positivi di crescita e penso che anche nel 2020 registreremo numeri importanti. Ora dobbiamo cercare di equilibrare questi trend e puntare anche alla crescita dell’area interna, Authentic Amalfi Coast vuole fare anche questo. In Costiera Amalfitana un evento davvero raro: abbiamo portato ben 19 rappresentanti di ENIT nel mondo per metterli a confronto con i campioni dell’ospitalità in Costiera. È un confronto importante perché offre l’opportunità di conoscere i trend – ha dichiarato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana -, i mercati esteri per pianificare la nostra promozione turistica per i prossimi anni, magari proprio con ENIT. Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere le qualità della Costiera a coloro i quali sono gli ambasciatori dell’Italia nel Mondo. Sta procedendo anche il progetto Authentic Amalfi Coast ed oggi è stato proprio un momento di condivisione di tale nuovo percorso che stiamo facendo in Costiera. Un progetto che si basa su principi importanti per lo sviluppo del territorio come tutte le iniziative legate alla sostenibilità. Principi che fanno parte della visione futura che abbiamo della Costiera.

Andrea Ferraioli apre la convention con ENIT in Costiera.

Dunque, Authentic Amalfi Coast

L’autenticità territoriale è già l’elemento di forza del nostro sistema di offerta, quello che serve è comprenderne ancora di più il valore – ha dichiarato Gennaro Pisacane, Presidente del Consorzio Amalfi di Qualità – e fare in modo che chi viene in Costiera possa avere un contatto con le nostre migliori risorse da un punto di vista umano e territoriale, vivere come noi momenti di grossa originalità e autenticità. Tutto questo richiede uno sforzo da parte di tutti, non solo da parte degli imprenditori ma anche da parte delle istituzioni.

Passeggeri della Travelmar in forte aumento

Siamo passati dai 940.000 passeggeri del 2017 a ben 1.250.000 nel 2019. Le prospettive sono rosee – ha affermato Marcello Gambardella, CEO della Travelmar – e questi risultati ci incoraggiano a fare ancora meglio per il sistema di collegamenti in Costiera Amalfitana.

Crescono le aree interne della Campania

Dal 2016 ad oggi abbiamo registrato una crescita virtuosa in Campania – ha dichiarato Corrado Matera, Assessore al Turismo della Regione Campania – ma c’è ancora il sommerso che andremo a contrastare. In questi anni abbiamo messo in campo una strategia meridiana, abbiamo parlato della trasversalità del turismo, cresce Napoli, crescono le grandi città ma crescono anche le aree interne della Campania.

Ora deve crescere l’intero contesto del Sud Italia

La Costiera Amalfitana non ha bisogno di grandi promozioni ma semplicemente di scegliere la vocazione definitiva che vuole avere. Il problema è il resto del Sud Italia, che ha bisogno di quello che ha già di superfluo la Costiera. Il resto del Sud non se la passa nello stesso modo – ha dichiarato Michelangelo Lurgi, Presidente di Destinazione Sud, rete con ben 1.200 soci – e non ha gli stessi clienti e le stesse possibilità che ha la Costiera Amalfitana e poche altre aree in Italia. Su questo si gioca la partita dello sviluppo del Sud.

Presenti all’ENIT meets Authentic Amalfi Coast: USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda, Francia, Germania e Svizzera, Repubblica Russa e CSI, India, Giappone e Corea del Sud, Austria, Belgio e Lussemburgo, Ungheria, Argentina, Brasile e Spagna.

Rappresentanti ENIT da tutto il Mondo in Costiera Amalfitana.