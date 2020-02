The Blend: il 24 febbraio a Cagliari, crea il tuo Blended Scotch Whisky!

Chivas Regal presenta The Blend, il programma di masterclass in collaborazione con whiskyclub.it, che sfida i partecipanti a creare il proprio blended whisky miscelando single malt selezionati per raccontare l’arte sopraffina del Master Blender, il “maestro” che compone sofisticati equilibri di sapori. Un’esperienza multisensoriale unica, perché Blended is Better.

Gli appuntamenti in programma in tutta Italia fino a marzo in speakeasy e cocktail bar selezionati sono un’occasione per conoscere la storia e approfondire come “nasce e matura” il Blended Scotch Whisky per eccellenza e degustare Chivas Regal invecchiato 12, XV o 18 anni, tre vere e proprie icone della storia del Blended Scotch Whisky.

Un’esperienza ma anche un viaggio nel tempo che parte dalla nascita di Chivas Regal nel 1801, quando i fratelli John & James Chivas hanno intrapreso un viaggio verso Aberdeen, nella regione scozzese dello Speyside, ai virtuosismi contemporanei della mixology per imparare a creare il Whisky Sour per eccellenza, naturalmente a base Chivas 12. A guidarli e accompagnarli, Farah Jafferji, Brand Ambassador di Chivas Regal e un Whisky Expert.

The Blend: che la sfida abbia inizio!

Ad ogni partecipante viene dato un “whisky blending kit” che contiene una mini-bottle di blended grain con note floreali e 4 mini bottle di single malt, ognuna con un particolare sentore: fruttato, cremoso, agrumato, affumicato. Muniti di pipetta e contenitore graduato, i partecipanti possono quindi creare il proprio blend seguendo le indicazioni della Brand Ambassador per trovare il giusto equilibrio di sapori a partire dal proprio gusto. Tutti gli ingredienti sono rigorosamente Made in Scotland, il kit contiene anche una mini-bottle vuota per conservare la propria creazione e una mignon di Chivas Regal 12.

La masterclass si propone di introdurre al mondo complesso e sublime del Blended Scotch Whisky. Secondo il Master Blender di Chivas Regal:

Ci vuole una vita per conoscere e comprendere la complessità e l’immensa gamma dei sapori naturali nel whisky scozzese.

Con oltre 50 anni di esperienza, Scott è in grado di distinguere e miscelare oltre 85 note per la creazione di un whisky.

Il calendario

Chivas Regal dà appuntamento:

il 24 febbraio al Taylor’s di Cagliari;

il 9 marzo al Melina Wine di Martelletto;

il 10 marzo all’Alfieri House di Corigliano Calabro;

l’ 11 marzo allo speakeasy Room 21 di Soverato;

il 12 marzo alla Bottiglieria Pellarese a Reggio Calabria;

il 18 marzo al Tatabui di Torino;

il 19 marzo al First American Bar di Pavia;

il 23 marzo all’Octavius The Stage di Milano;

il 28 marzo al Rasputin di Firenze.

Altre date in programma sono costantemente aggiornate qui.

The Blend a Cagliari

La masterclass si terrà lunedì 24 febbraio dalle 20:00 alle 22:00 al Tailor’s, in Via Azuni 30, a Cagliari, Le esperienze durano circa un’ora, il costo di € 20 è ridotto a € 15 per i soci Whisky Club Italia.

Per prenotarsi basta cliccare qui.

Chivas Sour

