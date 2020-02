Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 in provincia di Cosenza

BORRELLI: “NESSUN DANNO IN CALABRIA”

“Abbiamo avuto una scossa di magnitudo 4.4 in Calabria, una scossa che non ha avuto conseguenze né danni, almeno per ora non ci sono state segnalate criticità di alcun tipo”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

TRENI FERMI NEL COSENTINO

Circolazione ferroviaria sospesa in Calabria dalle 17:25, dopo la segnalazione della Protezione civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Castiglione Cosentino (Cosenza). Coinvolti i treni sulla Sibari-Cosenza, sulla Paola-Cosenza e sulla Sapri-Lamezia Terme. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) stanno effettuando la ricognizione delle linee interessate a bordo di carrelli ferroviari, per verificare le condizioni dell’infrastruttura.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it