Tennistavolo Norbello: due incontri chiave da non perdere ma anche la Coppa Europea in Austria

I brividi cominciano a scorrere nelle ossa. A poche giornate dal termine tutto è ancora incerto e tra le ammiraglie del club guilcerino l’attenzione si fa maniacale in vista della partita doppia di sabato 15 novembre 2020 in via Azuni. Quattro Mori Cagliari e Antoniana Pescara rappresenteranno due test importantissimi per acciuffare i desiderata di inizio d’anno: play off scudetto in salsa femminile e promozione nella massima serie maschile.

A stemperare gli animi ci pensa come sempre il presidente Simone Carrucciu che incoraggia pupille e pupilli. “Non mi piace assillare troppo – specifica Carrucciu – ma allo stesso tempo non vogliamo allontanarci eccessivamente perché un supporto morale è sempre ben accetto da tutti. Fino ad ora le due compagini ci hanno riservato delle prestazioni positive e convincenti, ma sabato dovranno superarsi perché potrebbero scaturire delle importanti indicazioni da gestire nelle ultimissime battute della regular season”.

Nella palestra comunale norbellese l’ingresso è gratuito e si spera che il movimento isolano dei pongisti sia particolarmente sensibile all’importanza di una sfida tra club sardi nel massimo campionato nazionale.

Domenica altro impegno importante con il turno ad eliminazione diretta della TT Intercup: si va a Vienna.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Quinta giornata di ritorno Sabato 15 febbraio 2020 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari

C’E’ LA SCONFITTA D’ANDATA DA RISCATTARE

Per entrambe è stato un girone di ritorno magro di soddisfazioni. Il Quattro Mori ha collezionato un pareggio contro l’Eppan, mentre il team giallo blu ottiene un successo con la cenerentola Coccaglio. Il distacco tra le due compagini isolane è di due punti, con le padrone di casa che attualmente parteciperebbero ai play off scudetto, riservati alle prime quattro della graduatoria.

Per il derby farà il suo rientro in squadra la franco – argentina Camilla Argüelles (54,5%) che tra infortunio e tornei internazionali non si era più vista sui nostri campi. Si ricompone quindi la formazione tradizionale con Chiara Colantoni (56,3%) e Giulia Cavalli (42,9%).

All’andata vinse il team campidanese per 4-2 con doppietta di Andreea Clapa (33,3%) e un punto a testa di Mihaela Encea (50%) e Wei Jian (33,3%). Di Chiara e Camilla i punti giallo blu.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone B

Quarta giornata di ritorno Sabato 15 febbraio 2020 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Ant. Tennistavolo Pescara

OSTACOLO NIENTE MALE

Arriva nel Guilcer la terza della classe: non perde da cinque turni e ha in Maurizio Massarelli (85%) un baluardo difficile da oltrepassare; attualmente è imbattuto da 11 gare consecutive. Con lui ci saranno Mattia Galdieri (50%) e Arcangel Giammarino (41,2%).

Il tecnico del sodalizio isolano Eliseo Litterio risponderà con la formazione tipo che può contare sul 100% Juan Pablo Lamadrid Barraza e i solidi Lorenzo Ragni (55,6%), ripresosi dall’influenza e Catalin Negrila (70,6%).

Coppa Europea TT Intercup – Elite League

Quarto di finale secco Domenica 16 febbraio 2020 Ore 18:00

Sede di Gioco Vienna

A.S.D. Tennistavolo Norbello SG Sportklub Flötzersteig Vienna

TANTE INCOGNITE SULLA FORMAZIONE DA SCHIERARE

Non è mai semplice poter incastrare gli impegni continentali quando si ha un fitto calendario nazionale. E ancora non è chiaro con quale formazione si andrà nella capitale viennese per affrontare un club che milita nella Bundesliga 2. L’unico certo di partire è il presidente Simone Carrucciu che pur di fare attività promozionale in giro per il mondo non si tira mai indietro.

Campionato Serie C2 maschile – Girone unico

Quarta giornata di ritorno Sabato 15 febbraio 2020 Ore 15:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. TT La Saetta Verde

BASTA SUBIRE!

Assente ancora Andrea Zuccato, rimane inalterato il trio che è andato a Iglesias sabato scorso. Eleonora Trudu, Martina Mura e Antonella Ledda, se ben allenati, potrebbero ingaggiare una sfida equilibrata con i favoriti saettini. Per chi ama il tennistavolo regionale è un buon modo per cominciare un pomeriggio extra nel piccolo borgo attaccato ad Abbasanta.