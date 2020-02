Tempio Pausania. “E’ arriendi Carrasciali!”

Domenica 16 Febbraio, alle ore 10.30, in Largo XXV Aprile, l’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania ha organizzato il RADUNO BANDISTICO , che prevede la successiva esibizione delle Bande alle ore 15.00 nel Centro Storico della Città Gallurese. Dalle ore 11.00, in Corso Matteotti la COLDIRETTI NORD SARDEGNA organizza STREET FOOD A KM 0.0 di CAMPAGNA AMICA.

“E’ arriendi Carrasciali!”Il 15 e 16 Febbraio ecco le manifestazioni collaterali tanto attese di questa edizione 2020 del Carnevale Tempiese, che aprono di fatto “Lu Carrasciali Timpiesu”.Il ricco programma ha inizio alle ore 09.00 di Sabato 15 Febbraio in Largo XXV Aprile con i “ MERCATINI DI CARNEVALE” , organizzato dall’associazione IMPRONTE CREATIVE . Alle ore14.00 in Via Angioi/P.zza Manurita ZEMA BIKE organizza il 1° SOAPBOX RACE –CARNIVAL EDITION , al quale tutti possono iscriversi attraverso l’apposito modulo messo a disposizione dall’organizzazione, che si concluderà alle ore 18.00 con la presenza di DJ Set.

In entrambe le giornate, dalle ore10.00, in Piazza G.Mazzini la Classe’71 offre al pubblico LI FRISGIOLI LONGHI mentre la Classe75, nel Vecchio Caseggiato, propone DRINKFOOD&FUN. La 1^ edizione del 1°s isvolgerà seguendo il seguente percorso : “Il percorso sarà situato in Via Angioi e sarà di una lunghezza di circa 200 mt., sarà delimitato da pneumatici, fettucce e balle di fieno, presenterà curve e uno o due piccoli trampolini.L’evento vuole riportare la vecchiaben presenti nelle generazioni passate, che correvano lungo le strade della città, segnando l’asfalto con i loro cuscinetti, la suola delle scarpe nelle frenate disperate e le nostre ginocchia nei casi meno fortunati. A tutto questo, vorremmo unire la spensieratezza e l’allegria del carnevale, con maschere e allegorie, con risate e compagnia, un modo per “giocare” tutti assieme, grandi e bambini…

Una giornata da passare in compagnia, all’aperto per tornare a divertirci, socializzare dimenticandoci per un attimo di problemi, lavoro, smartphone, ufficio, email ecc…Sta a voi dare libero sfogo alla fantasia, vi serve qualche attrezzo, un pò di manualità, un costume e tanta voglia di divertirci.

La discesa ed i carretti saranno inoltre valutati da una giuria di “esperti”, che giudicheranno l’insieme dell’esibizione, la spericolatezza, la bellezza del carretto, insomma, giudicheranno a “SENTIMENTO”.

Alle votazioni della GIURIA verranno sommati inoltre, i tempi del carretto che verrà cronometrato durante la discesa, il carretto più veloce prenderà 10 punti, 9 punti il secondo più veloce e così via.