“Tanto è uguale”: in radio il nuovo singolo di Roberta Bonanno

Il singolo: “Tanto è uguale”

Il brano parla di come spesso sia difficile accettare la fine di una storia d’amore, al punto da cercare inutilmente abbracci falsi per ingannare se stessi.

“Tanto è uguale” è accompagnato da un videoclip (visibile qui) per la regia di Luca Giordano, girato in due luoghi incantevoli e romantici come il lungo lago di Como e Cernobbio con le sue ville.

Il video è stato pensato come sfogo romantico attraverso le immagini, la sensualità e la rabbia che può avere una donna verso un uomo. Esprime uno stato d’animo, delle emozioni, un periodo particolare – commenta il regista. – Roberta è stata molto brava a entrare nella parte, dal ritornello dove l’ira e le emozioni si svelano fino alle strofe, dove la dolcezza prende il sopravvento nelle emozioni.

Roberta Bonanno

Roberta Bonanno ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2007-2008, arrivando seconda. L’anno successivo ha esordito nel mercato discografico con l’EP “Non ho più paura”, piazzandosi alla decima posizione della classifica FIMI e al primo posto nella classifica ITunes.

Nel 2010 ha pubblicato l’album omonimo “Roberta Bonanno”, all’interno del quale si trovano singoli di successo come “Sorelle d’Italia”, “Mat3matico” e “A Natale puoi”, contenuto nella riedizione natalizia “Roberta Bonanno – Christmas Edition”.

Gli importanti risultati di vendita online le valgono il Premio “Miglior Artista Zimbalam dell’anno”, che le viene conferito in occasione del MEI (Meeting degli Indipendenti) nel novembre 2010. Gli anni successivi vedono la pubblicazione in digitale di diversi singoli: “Per un attimo”, “Devi dirmi di sì” e “It’s oh so quiet”, brano che nel 2013 le vale il Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) “Miglior Interpretazione”.

Tra il 2016 e il 2017 pubblica per l’etichetta Advice Music i brani “Ad un passo (Baciami)”, “Ridere di me” e “Le cose più belle”, che segnano l’inizio dei lavori per il nuovo album.

Il primo giugno del 2018 esce il singolo “Controtendenza”, quarto singolo estratto dal nuovo album “Io e Bonnie” (etichetta Advice Music, prodotto da Carlo Delor, Alberto Boi) disponibile in tutte le piattaforme digitali dall’8 giugno. Il 12 luglio pubblica “Osa”, il quinto singolo.

Dopo aver vinto la 24esima edizione del Premio Mia Martini e aver partecipato all’edizione 2018 di “Tale e quale show” su Rai1, dove è stata ritenuta la migliore rivelazione grazie alle sue eccellenti interpretazioni, tra le quali ricordiamo in modo particolare quelle di Aretha Franklin, Amy Winehouse, Mina e Katy Perry, torna in radio con il brano “Un Buon Motivo” contenuto nell’album “Io e Bonnie”.

Nell’ottobre 2019 riceve, a Venezia, il Premio alla Musica assegnato dalla Fondazione Mazzoleni che premia l’eccellenza Made in Italy. A novembre torna a “Tale e Quale Show 2019”, partecipando alle puntate finali dello show televisivo con buon risultato e riscontro del pubblico.

