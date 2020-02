Storia, arte di strada e follia il fil rouge del Carnevale di Bari Sardo

Ruoterà intorno al tema dell’arte di strada, della nostra storia declinati insieme al gioco e a un pizzico di follia l’edizione 2020 del Carnevale Bariese, che animerà dal 22 al 25 febbraio il centro del paese ogliastrino con un fitto calendario di appuntamenti. Due sfilate programmate e la partecipazione in tutti i Carnevali della provincia, un montepremi di oltre quattromila euro totali e il trofeo dell’associazione organizzatrice. Tutte le danze e gli spettacoli itineranti sono confermati, con qualche novità in più come l’evento della diretta di Radio Rama Sound per il giorno di Martedì Grasso. Imponente la macchina organizzativa dell’Associazione Is Carristasa sostenuta e patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Bari Sardo, dai commercianti, con il coinvolgimento di tutti i cittadini e il coordinamento delle forze dell’ordine per garantire una festa all’insegna della sicurezza.

Il programma della manifestazione è ufficiale e mancano poche ore alla prima uscita dei carri i cui disegni e colori sono noti solo ai membri dell’associazione: Amici Insieme, i Kattivissimi, i Bunga Bunga e Is Feralis del ’60 porteranno in sfilata i temi del Saint Patrick’s Day, il Risveglio del Faraone, il Carnival Story, le Api e Les Mimes de Barì. Tutti i carri sono costruiti con materiali di riciclo.

< Carnevale Bariese – hanno spiegato Is Carristasa – sarà un’occasione per far vedere a tutti come Bari Sardo si sa dedicare con amore e attenzione alle sue occasioni di aggregazione, e come sia pronta ad accogliere gli ospiti che verranno a visitarci. La scelta dei temi di questa 29ma edizione è stata dettata dalla nostra voglia di declinare alla festosità gli argomenti che stanno più cari ai nostri soci e rappresenta il modello del nostro modo di lavorare in questi anni: valorizzare le eccellenze del nostro paese>>.

Si inizia sabato 22 febbraio alle 15.00 con la tradizionale sfilata in partenza da Via Vittorio Emanuele che aprirà le folli danze e la musica dei nove carri provenienti da tutti i paesi ogliastrini, ognuno di essi, ogni gruppo a piedi e ogni maschera avranno diritto a un gettone di partecipazione per l’accesso alla classifica finale.

Il giorno successivo di festa del Carnevale Bariese sarà martedì 22 febbraio, dalle 15.00, si rinnoverà il corteo delle maschere con partenza da Via Cagliari e arrivo in Piazza Mercato dove si apriranno i festeggiamenti per la premiazione dei carri e delle maschere vincitrici. < >.

PREMI IN PALIO

Carri

1° premio 1200 €

2° premio 1000 €

3° premio 800 €

4° premio 500 €

5° premio 300 €

Gruppi a piedi:

1° premio 250 €

2° premio 150 €

Maschera più bella: 1° premio 100 €

Trofeo “Is Carristasa 2020

La partecipazione al concorso ha regole precise che prevedono l’esclusione dei gruppi bariesi dalla competizione. << E’ un principio che ci siamo imposti per evitare favoritismi. Il Carnevale Bariese – dicono Is Carristasa – da sempre contamina tutto il territorio e vogliamo continuare a vantare la nostra neutralità grazie alla giuria qualificata e alla puntualità nella consegna dei premi, disposizioni anche queste che hanno sempre caratterizzato il nostro metodo. Un progetto impegnativo che in questi ultimi anni si è posto l’obiettivo di reinterpretare la festa cogliendo elementi di attualità con un occhio attento all’ambiente grazie all’utilizzo dei materiali del riuso>>.

A tutti l’invito di mettersi in maschera, per divertirsi, come lo spirito del carnevale insegna, esorcizzando le difficoltà quotidiane. Il Carnevale Bariese è organizzata dall’Associazione “Is Carristasa”, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna e Comune di Bari Sardo.