Stella d’argento al merito per la presidente CIP Cristina Sanna

“Sono profondamente dispiaciuta per non essere potuta intervenire all’importante cerimonia”. La sconsolata presidente del Comitato Italiano Paralimpico Sardegna Cristina Sanna motiva così la sua assenza: una serie di contrattempi le ha impedito di recarsi a Roma, presso la sede del CIP Nazionale in via Flaminia Nuova, per essere insignita dell’ambita Stella d’Argento al Merito Sportivo relativa al 2018.

Non vedeva l’ora di presenziare ad un appuntamento che ha coinvolto tante personalità dello sport premiate anche con le Stelle d’Oro.

Il presidente nazionale del CIP Luca Pancalli glielo aveva comunicato con largo anticipo, ma davanti agli impedimenti dell’ultim’ora e con le difficoltà di risiedere in un’isola, tutto si complica ulteriormente.

Per fortuna nell’animo di Cristina c’è anche spazio per valutazioni positive: “Ringrazio il CIP che con questo riconoscimento mi ha reso ulteriormente fiera di ricoprire questo incarico, onorato con il massimo impegno, ma che senza una passione radicata non avrebbe ragion d’essere. Dopo che riceverò la Stella, farò in modo che possa brillare tra i miei migliori trofei guadagnati in tanti anni di attività paralimpica con l’atletica leggera”.