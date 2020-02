Social Pro League: le eliminazioni che fanno soffrire di più!

Le migliori squadre si affronteranno in veri e propri big match che porteranno alla finalissima del 30/03/2020.

Purtroppo sono arrivate le prime eliminazioni nella fase a tabellone.

Tre grandi squadre hanno lasciato il torneo. L’Olbia non è riuscita a superare il turno perdendo contro un fortissimo Teramo; il Catania si è fatto battere da un arrembante Carpu e la Vis Pesaro esce sconfitta di misura contro un modesto Ravenna.

Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase iniziale del tabellone e per le imminenti fasi calde del gioco si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan.

Per giocare basta accedere e iniziare a votare qui.

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che gli ottavi di finale termineranno il 1° marzo 2020 alle ore 00:00. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.