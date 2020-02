Sicamb; Cantonetti (Uilm): “Urgente un piano di rilancio credibile”

“Oggi al Mise si è svolto un incontro tra azienda e organizzazioni sindacali per cercare di ridare slancio produttivo ad una azienda che nel recente passato è stata un fiore all’occhiello nell’indotto della produzione aeronautica per il gruppo Leonardo Finmeccanica e non solo”.

Lo dichiara Bruno Cantonetti, Segretario nazionale Uilm e responsabile del settore aerospaziale, al termine dell’incontro, dove i rappresentanti del Mise si sono presi l’impegno di monitorare attentamente l’evoluzione e riconvocare a breve un nuovo confronto tra le parti.

“Da tre anni a questa parte – continua Cantonetti – la famiglia Klinger, proprietaria del pacchetto di maggioranza, non è più in grado di gestire la produzione e garantire il rispetto degli impegni con i clienti e conseguentemente non riesce ad investire nell’acquisto del materiale necessario alla produzione”.

” I 300 lavoratori – prosegue – ricevono stipendi a singhiozzo e tutto ciò sta portando al collasso questa realtà del territorio pontino”.

“Continueremo a batterci a fianco dei lavoratori – conclude – per favorire tutte le condizioni utili alla prosecuzione delle attività ma l’Azienda deve fare la sua parte e soprattutto riconquistarsi quella credibilità fra i lavoratori che oggi non ha più, pagando le retribuzioni sospese, senza soldi non si pagano i mutui e non si riesce vivere”.