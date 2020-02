Sestu – La svolta della Lega. Domani apertura della sede in via Gorizia

SESTU – Sarà un debutto storico. Domani sera alle 19, nella centralissima via Gorizia, è previsto il battesimo della Lega a Sestu, con l’inaugurazione della sede elettorale della compagine. Il varo della struttura è stato concepito in funzione delle prossime amministrative, con il rinnovo del consiglio comunale. Alla cerimonia parteciperanno il coordinatore cittadino Antonio Manca, il deputato e coordinatore Guido De Martini e la senatrice Lina Lunesu. L’arrivo del partito di Salvini si aggiunge all’avvento di Fratelli d’Italia. Un esordio che potrebbe tradursi nel possibile allargamento della coalizione di centrodestra al governo della cittadina, che oggi vede alla guida i Riformatori con la sindaca Paola Secci con l’alleanza di Forza Italia e della civica capeggiata da Eliseo Zanda. Tutto da decifrare, comunque. Le alleanze in vista della tornata elettorale saranno infatti dai tavoli territoriali, che faranno chiarezza anche sulle candidature nelle diverse grandi realtà sarde.

Luciano Pirroni