Sestu: La corte del sole alla ricerca di un influencer

Sestu (CA), 20 Febbraio 2020 – Il Polo Commerciale “La Corte del Sole-Sardinia Outlet”, da oltre 10 anni presente e attivo nel territorio, oltre a rappresentare una realtà commerciale importante, è un punto di riferimento certo per lo shopping, ma anche per il divertimento e l’intrattenimento.

In quest’ottica, che da sempre caratterizza tutte le campagne promozionali del Polo Commerciale, è stata lanciata la campagna “INFLUENCER CERCASI” un concorso volto alla ricerca di un influencer radicato sul territorio che possa diventare volto e voce de “La Corte del Sole – Sardinia Outlet”.

Il concorso, non si configura come una semplice gara, ma come un’iniziativa formativa vera e propria che offrirà a 15 aspiranti influencer, selezionati da una giuria qualificata la possibilità di partecipare a 16 ore di workshop, tenuto da docenti provenienti dal mondo della comunicazione, che li porterà a trasformare una passione per il mondo social in una professione. Per il vincitore non un semplice premio, ma una reale opportunità lavorativa: un anno di collaborazione in cui sarà il “portavoce” de “La Corte del Sole- Sardinia Outlet” sui social network.

A chi è rivolta la selezione? A tutti coloro che possano avere dimestichezza con i social network, spiccate doti comunicative, voglia di mettersi in gioco, e profilo pubblico Instagram 1.000 followers.

Se vuoi candidarti hai tempo fino al 5 marzo 2020 e basterà registrarsi nell’apposita sezione presente sul sito www.cortedelsolesestu.it

