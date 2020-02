Sestu – Battesimo per la nuova sede di Fratelli d’Italia

SESTU – Fratelli d’Italia allarga gli orizzonti e pianta un altro tassello nell’area vasta di Cagliari. Domani sera – con inizio alle 18.30 – è previsto il taglio del nastro della nuova sezione del partito di Giorgia Meloni a Sestu. La struttura sarà inaugurata nella centralissima via Cagliari, una delle strade principali del centro campidanese. E’ un altro segnale della crescita della forza politica anche in Sardegna. C’è soddisfazione per l’appuntamento del fine settimana, che appare come una svolta per la dirigenza territoriale. “E’ un grande risultato politico, non solo per i tesserati di Sestu, ma anche per l’attività dell’hinterland cagliaritano – sottolinea Maurizio Meloni, da sempre legato al partito – Sarà un luogo dove potersi confrontare e aperto alle istanze dell’intero territorio”. Alla cerimonia parteciperanno i deputati Salvatore Sasso Deidda e Maria Teresa Bellucci, Antonella Zedda (segretario regionale di FdI) e altre autorità politiche del territorio.

Luciano Pirroni