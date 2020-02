Sentirsi più sicure: 28 febbraio a Oristano, corso di autodifesa femminile gratuito

Il corso “Sentirsi più sicure” avrà una durata di 10 lezioni e si terrà negli spazi della S.S.D GYMNICA di Oristano.

L’obiettivo – spiega l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Oristano, Carmen Murru – è fornire alle donne gli strumenti per acquisire sicurezza e autocontrollo nel malaugurato caso in cui si trovassero davanti a episodi spiacevoli. Purtroppo sappiamo che le donne e i bambini sono non solo i soggetti più esposti, ma anche quelli capaci di opporre meno difese. Troppo spesso la cronaca fa registrare casi di aggressioni più o meno violente su donne indifese – prosegue l’Assessore Murru. – All’Assessorato ai Servizi sociali, anche attraverso il Centro antiviolenza e la Commissione Pari opportunità, sono segnalati molti casi e siamo costantemente impegnati in azioni di prevenzione ma anche di assistenza alle vittime. Abbiamo dunque accolto con interesse questa iniziativa: un corso che non vuole certo garantire soluzioni totali e sicure per i mille problemi sociali connessi a questi fenomeni, ma può servire per fornire un valido supporto per fronteggiare eventuali aggressioni fisiche.