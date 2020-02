Selezione pubblica di un informatico a Oristano: domande entro il 26 febbraio

Vista la chiusura degli uffici comunali in concomitanza con la Sartiglia, le domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di istruttore direttivo informatico a tempo indeterminato e pieno (categoria D posizione economica D.1), possono essere presentate entro le ore 13 di mercoledì 26 febbraio, con le stesse modalità di presentazione previste dal bando.